В России вакцинация от коронавируса будет добровольной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу, 25 июля, заявил, что вакцинация от коронавируса в стране будет осуществляться на добровольной основе. Процедура будет проходить в несколько этапов.

Глава ведомства подчеркнул, что интерес населения к прививкам от инфекции очень высок.

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий, мы планируем (вакцинировать население. — Ред.) поэтапно, наращивая, сначала декретированные группы — медицинские работники, тех, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей», — сказал он в эфире канала «Россия 1».

Говоря о ситуации с инфекцией в стране, министр уточнил, что в реанимации с диагнозом «коронавирус» находятся 3,1 тыс. пациентов. По его словам, есть регионы, которые прошли пик и у них идет снижение заболеваемости.

При этом Мурашко отметил, что в Москве формируется популяционный иммунитет к инфекции. Заболеваемость COVID-19 в городе идет на убыль.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что вакцинация от COVID-19 в столице будет бесплатной. При этом он отметил, что сроки начала прививочной кампании зависят от решения Минздрава страны, лицензирования и производства препарата. Но как только это произойдет, вся амбулаторно-поликлиническая сеть города будет на это работать.

О коллективном иммунитете, сформировавшемся у 60% москвичей, градоначальник сообщил 17 июля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным портала стопкоронавирус.рф на сегодняшний день, в стране зарегистрировано 806 720 подтвержденных случаев инфекции, скончались в результате заражения 13 192 человека, выздоровели 597 140 пациентов.