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В США создали прибор для мгновенного выявления COVID-19

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Фото: Global Look Press
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Миниатюрный прибор, позволяющий моментально выявлять у пациентов наличие коронавирусной инфекции, создали ученые из Университета Джорджа Вашингтона в американском округе Колумбия. Такую информацию распространил специализированный медицинский портал MedicalXpress накануне, 24 июля.

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Они сделали свое открытие на базе ранее созданного устройства, покрытого золотом и состоящего из проводников толщиной не более пряди волос. Оно способно распознать вещества в газообразном состоянии. Встроенный в него индикатор меняет цвет, реагируя на изменения этих веществ. После этого искусственный интеллект анализирует реакцию индикатора и позволяет определить наличие того или иного вещества.

Для того чтобы установить наличие коронавируса, поверхность устройства предлагают покрыть реагентом или раствором, содержащим белки, которые специфически связываются с вирусом SARS-CoV-2. Распознав инфекцию, индикатор меняет цвет. Эти изменения можно расшифровать с помощью камеры телефона.

Ученые выразили уверенность, что изобретение в дальнейшем поможет создавать отслеживаемые базы данных зараженных вирусом людей в режиме реального времени.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, на сегодняшний день в мире зарегистрировано более 16 млн подтвержденных случаев коронавируса, скончались в результате инфицирования свыше 645 тыс. человек, выздоровели 9 821 594 пациента.

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