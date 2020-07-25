Игроки «Зенита» разбили трофей Кубка России во время празднования победы

Футболисты петербургского футбольного клуба «Зенит» уронили трофейный кубок во время празднования победы в Олимп — Кубке России в субботу, 25 июля.

В результате падения верхняя часть трофея откололась, пишет «Газета.ru».

О четвертой в истории победе «Зенита» в состязаниях за Кубок России стало известно ранее в этот же день. Футболисты клуба нанесли поражение подмосковным «Химкам», одолев их со счетом 1:0 в матче, проходившем в Екатеринбурге.

Гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба.

Ранее «Зенит» выигрывал Кубок страны в 1999, 2010 и 2016 годах. В 1944 году команда завоевала Кубок СССР.