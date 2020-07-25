Умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин

Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил британский портал Leeds Live со ссылкой на адвокатов семьи гитариста.

«С большой грустью семья Питера Грина сообщает о том, что он умер на этих выходных, это произошло мирно, во сне», — говорится в заявлении.

Группа Fleetwood Mac, созданная в Лондоне в 1967 году Грином и барабанщиком Миком Флитвудом, многократно меняла не только состав, но и музыкальный стиль — от блюз-рока до арт-попа. Сам гитарист покинул коллектив 1970-м из-за проблем с психическим здоровьем.

В 1988 Грин вошел в Зал славы рок-н-ролла вместе еще с семью музыкантами коллектива — Флитвудом, американской певицей Стиви Никс, гитаристом и вокалистом Линдси Бакингемом, британским басистом Джонни Макви, его бывшей женой британской певицей и клавишником Кристин Макви, британским гитаристом Дэнни Кируэном, умершим в 2018-м году, и британским гитаристом Джереми Спенсером.