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На «Игоре Драйв» началась квалификация Российской серии кольцевых гонок

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Фото: 5 Канал
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Квалификационные заезды второго этапа Российской серии кольцевых гонок начались на автодроме «Игора Драйв». Видеокадры опубликовал в субботу, 25 июля, Пятый канал.

О подробностях квалификационных гонок и их важности в соревнованиях рассказали участники.

По словам Вирсавии Гольцовой, выступающей в классе S1600‐Юниор, у нее прошло всего семь сессий, но за такое время не так просто подготовиться к соревнованиям. Как отметила гонщица, выучить трассу и запомнить все повороты очень сложно.

«Я, конечно, немного переживаю, но я очень надеюсь, что будет дождь, потому что у меня в дождь намного лучше результат, чем в сухую погоду. Ну, конечно, определенное волнение есть», — отмечает Вирсавия.

Российская серия кольцевых гонок — старейшие соревнования по автоспорту в России: первое подобное первенство состоялось в 1955 году. Запланированы 10 заездов в пяти классах машин, на старт выйдет более сотни пилотов.

«Игора Драйв» — это крупный комплекс для занятий авто- и мотоспортом, включающий 10 различных трасс. Его торжественно открыли в прошлом году. К проектированию «Игоры» приложил руку немецкий конструктор Герман Тильке, который работал практически над всеми современными треками «Формулы-1».

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