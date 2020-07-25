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Голубев рассказал о состоянии экс-главы «Ростсельмаша»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Состояние бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова после нападения остается тяжелым. Об этом в субботу, 25 июля, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня доктора разрешили навестить в больнице Юрия Александровича Пескова. Вопреки обстоятельствам настроение у него бодрое, держится он молодцом. Мы тепло пообщались», ― написал он на своей странице в Instagram.

При этом губернатор отметил, что состояние экс-главы «Ростсельмаша», по оценкам врачей, стабилизировано, однако всё еще тяжелое, пишет «Газета.ru».

На дом 83-летнего Пескова, расположенный в селе Новомаргаритово Азовского района, напали 19 июля. Его 80-летняя сестра погибла, сам экс-глава завода госпитализирован с травмой головы. Возбуждено дело сразу по двум статьям: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Позднее стало известно, что трое подозреваемых по этому делу были задержаны в Санкт-Петербурге.

Юрий Песков занимал пост гендиректора завода «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. Кроме того, в начале 1980-х годов он был заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

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