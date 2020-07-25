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Похищенного из роддома под Ростовом младенца нашли в Калмыкии

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Фото: РЕН ТВ
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Новорожденного мальчика, которого похитили из палаты родильного отделения больницы в городе Сальске Ростовской области, нашли в Республике Калмыкия. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает источник «Известий».

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Подозреваемая успела доехать до калмыцкого села Яшалты. Ее уже задержали. В настоящий момент с ней работают сотрудники правоохранительных органов. Мальчика в скором времени вернут родителям.

Жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает, уточняет ТАСС.

О похищении грудничка из роддома под Ростовом стало известно ранее в этот же день. Как сообщал источник «Известий», матери мальчика одна из пациенток предложила обменяться детьми. Роженица отказалась от обмена, но никому не сообщила о произошедшем.

Как уточняет РЕН ТВ, мальчик пропал, предположительно, в тот момент, когда его мама отошла в туалет. Украсть ребенка, как сообщает телеканал, могла цыганка, которая лежала вместе с ним и его матерью в палате. Отмечается, что, по некоторой информации, именно она предложила матери обменять сына на ее новорожденную дочь.

Телеканал ранее в субботу опубликовал видео, на котором запечатлена подозреваемая в похищении мальчика.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Местная прокуратура взяла его расследование на контроль и организовала проверку медучреждения, где произошел инцидент.

В марте сообщалось, что из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то уже не обнаружила дочери. Впоследствии ребенок был обнаружен живым.

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