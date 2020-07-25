Нелегальную свалку в Янино ликвидируют в Ленобласти

Мусороперерабатывающий завод МПБО-2 в Янино Всеволожского района Ленинградской области заключил контракт на вывоз более 42,3 тыс. тонн отходов. Ликвидация нелегальной свалки обойдётся в 132,5 млн рублей.

Победителем торгов стала компания «Трансэко», которая должна вывезти мусор с территории завода в течение трех месяцев, передает телеканал «78». Ранее было возбуждено уголовное дело из-за угрозы окружающей среде по факту неправильного размещения отходов на территории мусороперерабатывающего завода в посёлке Янино.

Напомним, в селе Прости в Татарстане началась рекультивация свалки площадью 35 га. Общая стоимость проведения работ оценивается в 740 млн рублей. В 2020 году планируется завершить технический этап рекультивации. В 2021 году проведут биологический этап, в том числе очистку ближайшей реки и посадку деревьев на месте свалки.