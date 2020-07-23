Свалку в Татарстане рекультивируют за 740 млн рублей

В селе Прости в Татарстане началась рекультивация свалки площадью 35 га. Общая стоимость проведения работ оценивается в 740 млн рублей.

В 2020 году планируется завершить технический этап рекультивации. В 2021 году проведут биологический этап, в том числе очистку ближайшей реки и посадку деревьев на месте свалки. Об этом пишет InKazan.ru.

По данным министерства экологии и природных ресурсов республики, из 35 га свалки 15 га загрязнены резинотехническими изделиями. В ходе рекультивации будет полностью исключено негативное воздействие свалки на окружающую среду. На территории загерметизировано новое место складирования неутилизируемых фракций. Их будут захоронять в герметичной пленке. Утилизируемые отходы будут проходить переработку.

На данный момент выгружено 39 тыс. кубометров отходов из 460 тыс., которые имелись до начала рекультивации.