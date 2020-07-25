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Первый ураган сезона сформировался в Атлантическом океане

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Фото: REUTERS/NOAA
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Тропический шторм «Ханна», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана. Таким образом, он стал первым в этом году ураганом над Атлантикой. Об этом свидетельствуют данные Национального центра США по слежению за ураганами (NHC) на субботу, 25 июля.

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Максимальная скорость ветра внутри стихии достигает 120 км/ч. Он движется со скоростью 14 км/ч. Согласно прогнозу синоптиков, ураган обрушится на территорию американского штата Техас в субботу. Удар стихии придется вдоль берега штата от порта Мэнфилд до залива Мескит.

В центре предупреждают об угрозе наводнений из-за сильных дождей, которые могут сопутствовать урагану.

Техасский отдел управления чрезвычайными ситуациями в своем Twitter предупредил местных жителей об опасности надвигающегося урагана и сообщил, что власти могут призвать их к эвакуации.

2 июля в центральной части Атлантического океана сформировался тропический шторм, которому дали название «Гонсало». Он движется в северо-западном направлении и в данный момент находится примерно в 2 тыс. км к востоку от южных Карибских островов. Скорость его перемещения составляет 19 км/ч.

В сезон ураганов, который длится ежегодно с 1 июня по 30 ноября, над Атлантическим океаном, Карибским морем или Мексиканским заливом, по данным NHC, в среднем образуются 12 тропических штормов, шесть из которых становятся ураганами.

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