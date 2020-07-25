Собаки в центре Саратова принесли сторожу человеческую голову

Сторожевые собаки в центре Саратова принесли охраннику человеческую голову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 июля на сайте регионального управления Следственного комитета (СК РФ) России.

«По предварительным данным, 25 июля 2020 года, в утреннее время, сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева города Саратова (в районе Глебучева оврага), проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, похожий на человеческую голову. Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники СК и полиции провели обследование близлежащей местности и обнаружили неподалеку, за пределами организации, тело мужчины», — говорится в сообщении.

По предварительным данным его тело пролежало на открытой местности как минимум два месяца. Установлена личность погибшего — им оказался 50-летний житель Волгограда. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, 25 мая, стало известно, что полицейские обнаружили останки мужчины в подмосковном лесу около санатория «Горки Ленинские». По данным судмедэкспертов, смерть мужчины наступила около 10 суток назад. Мужчине было примерно 45–50 лет. В настоящее время выясняется личность погибшего.