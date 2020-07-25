Патриарх Кирилл обязал настоятельницу монастыря в Москве продать ее Mercedes

Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского монастыря Москвы игумении Феофании (Мискиной) продать автомобиль Mercedes Benz S-класса, который находится в ее владении. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

«Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Патриарх, по его словам, напомнил, что ранее благословил священнослужителей и монашествующих не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным. Авто, необходимые для работы, следует оформлять на обители.

При этом Легойда подчеркнул, что об этом говорилось уже не раз, в том числе в 2012 и 2017 годах.

В середине июля в соцсетях и ряде СМИ появилась информация о том, что игумения Феофания приобрела на свое имя Mercedes стоимостью 9,5 млн. рублей.

3 мая сообщалось, что сотрудник ЧОП угнал автомобиль из Богородице-Рождественского женского монастыря в Москве. По данным стражей порядка, пропавший автомобиль — Nissan Pathfinder, стоит 2,4 млн рублей.