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В Выборге заложили корабль погранслужбы ФСБ

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Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов
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На Выборгском судостроительном заводе состоялась закладка пограничного сторожевого корабля ледового класса для погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом 25 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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«Ориентировочный срок строительства — четыре года. После постройки и завершения испытаний корабль войдет в состав пограничных органов и будет решать служебные задачи в Арктическом и Дальневосточном регионах», — передает ТАСС.

По словам главы погранслужбы ФСБ России Владимира Кулишова, до сегодняшнего дня кораблей такого класса и водоизмещения в составе пограничных органов не было. Он назвал закладку корабля знаменательным событием для береговой охраны ФСБ. Корабль создается на основе проекта 235500 «Арктика», разработанного центральным морским конструкторским бюро «Алмаз».

Корабль будет оснащен авиационным комплексом, современным интегрированным навигационно-тактическим комплексом, а также будет иметь способность доставлять грузы на необорудованное побережье. Дальность плавания превышает 10 тыс. миль.

«Высокие показатели мореходности и ледовый класс корабля, автономность и современные радиотехнические средства, средства навигации и связи, хорошие бытовые условия позволят будущему экипажу в любых условиях обстановки решать самые сложные задачи в море», — подчеркнул Кулишов.

Он выразил уверенность, что после постройки судна и полного комплекса швартовных, заводских ходовых и государственных испытаний в 2024 году корабль займет достойное место в строю корабельного состава пограничных органов.

Ранее, 20 июля, в Северодвинске заложили две новые атомные подлодки проекта 885 «Ясень-М». Они получат имена «Владивосток» и «Воронеж».

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