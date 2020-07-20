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Две атомные подлодки заложили в Северодвинске

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Фото: ТАСС/Владимир Ларионов
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Две новые атомные подлодки проекта 885 «Ясень-М» заложили в Северодвинске. Они получат имена «Владивосток» и «Воронеж», рассказал президент России Владимир Путин во время церемонии закладки.

Имена даны в честь городов воинской славы, передает ТАСС.

Подлодки будут снабжены гиперзвуковым оружием, рассказал глава предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко. За таким подводными кораблями будущее российского флота, заявил он.

Ранее, 20 июля, президент России Владимир Путин заложил в Керчи два универсальных десантных корабля. По традиции они будут названы в честь военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота, — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

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