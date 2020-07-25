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В Москве прошел общегородской выпускной

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Под утро воскресенья в парке Горького в Москве завершился общегородской праздник для выпускников — его посетили более 15 тыс. человек. В полночь в честь ребят прогремел салют.

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«Мы присоединяемся к поздравлениям и надеемся, что этот день надолго останется в памяти выпускников», — сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Вчерашних школьников поздравили свыше 100 самых популярных среди молодежи артистов и певцов: Тима Белорусских, NILETTO, Zivert, #2Маши, «Дискотека Авария» и другие. С экранов к выпускникам обратились актриса Лиза Арзамасова, ведущий Comment Out и «Галилео» Владимир Маркони, актриса Анна Хилькевич и другие. Stand Up-сцена пользовалась неменьшим спросом.

На площадке «Фантазия #Мечтай» выпускников порадовали театрализованными представлениями и тематическими фотосессиями. Для умников и умниц устроили интеллектуальную битву «Квиз, плиз!» на площадке «Коммуникация #Общайся». В этой же зоне школьники приняли участие в популярном шоу «Comment Out. Выпускной edition».

Любителей музыки и искусства привлекла площадка «Искусство #Твори» и «Экология #Береги», где ребята наслаждались вечером под звуки джазовой музыки. Еще одной из самых посещаемых площадок стала «Наука #Открывай», где робот предсказывал школьникам их будущую специальность и процесс сопровождался зрелищным тесла-шоу.

На главном празднике соблюли все эпидемиологические нормы. Перед выпускным прошла дезинфекция всей территории парка, а для сотрудников, задействованных в мероприятии, Роспотребнадзор провел обучающие инструктажи по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Персонал прошел тестирование на коронавирус и был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

На входе в парк осуществлялась бесконтактная термометрия, а на территории гости пользовались стойками с антисептиками для обработки рук. К выпускному подготовили 18 тыс. масок со специальным дизайном, их выдавали участникам.

С 24 по 25 июля вход на территорию парка открыли только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.

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