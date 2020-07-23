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Более 40 артистов поздравят московских выпускников 24 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 40 артистов выйдут на сцену общегородского выпускного в Москве в парке Горького, который пройдет 24 июля. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила пресс-служба департамента труда и социального развития города.

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«На сцене Пушкинской набережной в 22.00 начнется грандиозный концерт. До 06.00 исполнять хиты и поздравлять выпускников будут более 40 артистов, среди которых Полина Гагарина, Рита Дакота, Iowa, Brother$, T-Killah, Олег Майами. С экранов к выпускникам обратятся более 20 знаменитостей — актриса Лиза Арзамасова, писатель Александр Цыпкин, ведущий Comment Out и «Галилео» Владимир Маркони, актриса Анна Хилькевич, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и др.», — сообщили в пресс-службе.

До начала концерта будут проходить праздничные мероприятия в специальных зонах с разными тематиками на территории всего парка. А в полночь выпускников ждет праздничный салют.

В пресс-службе подчеркнули, что при проведении выпускного будут соблюдены все меры безопасности.

«Безусловно, в этом году, как и всегда, приоритетом для нас является безопасность — поэтому мы предусмотрели строгое соблюдение всех эпидемиологических норм», — отметили в департаменте.

Указано, что с 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом. На входе выпускникам повторно измерят температуру, а руки обработают антисептиком. Не будут допущены участники с повышенной температурой тела или с признаками ОРВИ. По всей территории парка будут установлены стойки с антисептиком для обработки рук. Все гости праздника смогут бесплатно получить бутилированную воду.

Перед проведением мероприятия поверхности по всей территории парка (включая фотозоны, арт-объекты, зоны отдыха) подвергнут дезинфицирующей обработке. Персонал также пройдет термометрию и будет обеспечен средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками.

Накануне Роспотребнадзор одобрил проведение общегородского выпускного в парке Горького. Проведение мероприятия стало возможным ввиду улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе.

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