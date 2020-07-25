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Для контроля программы реновации в Москве создадут мобильное приложение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Москвы планируют разработать приложение, которое позволяет отслеживать состояние готовности квартир по программе реновации. Об этом в субботу, 25 июля, заявил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

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«Система будет развиваться и будет направлена не только на строительство, но и на процессы, помогающие переселять граждан из существующих старых домов в новые по программе реновации. Будут введены приложения, которые позволят контролировать и сделать нам ее (программу. ― Ред.) еще лучше», ― цитирует его «РИА Новости».

Бочкарев отметил, что благодаря приложению горожане смогут получать информацию о статусе квартиры, не заходя на портал Москвы. При этом заммэра уточнил, что говорить о точных сроках работы сервиса пока рано.

Ранее, 18 июня, руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов заявил, что до конца года в Москве запланировано ввести в эксплуатацию еще 61 жилой дом в рамках программы реновации.

За день до этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением распространить программу реновации жилья по всей стране. Однако она отметила, что без привлечения инвесторов государственных средств будет недостаточно.

В Москве программа реновации была утверждена в 2017 году, ее инициатором стал мэр города Сергей Собянин. В нее вошли панельные хрущевки 1950–1970-х годов постройки.

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