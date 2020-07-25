Схимонах Сергий заявил о невозможности выгнать его из монастыря

Лишенный сана схимонах Сергий в видеообращении, опубликованном 25 июля на его YouTube-канале, заявил о том, что Русская православная церковь (РПЦ) не сможет выгнать его из Среднеуральского женского монастыря, поскольку земля под ним не является собственностью Екатеринбургской епархии.

«Екатеринбургская епархия ни копейки не дала на строительство церквей и зданий в монастыре, они строились на пожертвования и оформлялись на тех, кто вкладывал деньги. Нет ни одного здания, которое принадлежало бы Екатеринбургской епархии. Все документы на здания находятся у частных лиц», — сказал он.

По словам Сергия, монастырь стоит на арендованной земле.

В середине июня Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления настоятельницу и пригласив казаков для охраны территории.

В начале июля суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить священного сана схиигумена Сергия.

В Русской православной церкви охарактеризовали Сергия «косноязычным человеком» с безумным набором слов, который берет своей эмоциональностью.