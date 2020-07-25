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Схимонах Сергий заявил о невозможности выгнать его из монастыря

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Фото: ТАСС/ura.ru
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Лишенный сана схимонах Сергий в видеообращении, опубликованном 25 июля на его YouTube-канале, заявил о том, что Русская православная церковь (РПЦ) не сможет выгнать его из Среднеуральского женского монастыря, поскольку земля под ним не является собственностью Екатеринбургской епархии.

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«Екатеринбургская епархия ни копейки не дала на строительство церквей и зданий в монастыре, они строились на пожертвования и оформлялись на тех, кто вкладывал деньги. Нет ни одного здания, которое принадлежало бы Екатеринбургской епархии. Все документы на здания находятся у частных лиц», — сказал он.

По словам Сергия, монастырь стоит на арендованной земле.

В середине июня Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления настоятельницу и пригласив казаков для охраны территории.

В начале июля суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить священного сана схиигумена Сергия.

В Русской православной церкви охарактеризовали Сергия «косноязычным человеком» с безумным набором слов, который берет своей эмоциональностью.

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