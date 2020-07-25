Из-за массового ДТП затруднено движение на Московском малом кольце

Пять автомобилей попали в аварию в районе 1-го км трассы А-107 (Московское малое кольцо) в Подмосковье, сообщили в субботу, 25 июля, в пресс-службе подмосковного главка полиции.

«В 10:00 в районе 1-го км трассы А-107 столкнулись пять машин: грузовая Scania и четыре легковых автомобиля — два Ford, Volkswagen и Nissan», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. На участке трассы движение транспорта затруднено.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.

Ранее в субботу три человека погибли в автокатастрофе на дороге Сижно–Будилово–Осьмино в Ленинградской области. На 23-м км автомобильной дороги Сижно–Будилово–Осьмино водитель Toyota Camry не учел погодные условия и не справился с управлением, съехав в кювет, где иномарка врезалась в дерево.