Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Запашный прокомментировал победу Исмаилова над Емельяненко
Происшествия
В Керченском проливе утонул бронетранспортер
Происшествия
В Москве задержали девять участников столкновений армян и азербайджанцев
Происшествия
Пропавшего борца и спортивного журналиста Иваницкого обнаружили мертвым
Общество
В Москве зафиксирован отрицательный темп прироста больных COVID-19

Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли в автокатастрофе на дороге Сижно–Будилово–Осьмино в Ленинградской области. Об этом в субботу, 25 июля, заявили в пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

«По предварительной информации, 25 июля около 08:55 мск на 23-м км автомобильной дороги Сижно–Будилово–Осьмино водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, не учел погодные условия и не справился с управлением, съехав в кювет. Машина опрокинулась и ударилась об дерево», ― цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе отметили, что в результате аварии два пассажира и водитель погибли на месте. Кроме того, в ГИБДД добавили, что в настоящее время проводится проверка.

Ранее в этот день стало известно, что под Санкт-Петербургом автомобиль Mazda сбил насмерть девушку. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе во Всеволожском районе Ленинградской области.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020