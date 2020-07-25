Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Три человека погибли в автокатастрофе на дороге Сижно–Будилово–Осьмино в Ленинградской области. Об этом в субботу, 25 июля, заявили в пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

«По предварительной информации, 25 июля около 08:55 мск на 23-м км автомобильной дороги Сижно–Будилово–Осьмино водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, не учел погодные условия и не справился с управлением, съехав в кювет. Машина опрокинулась и ударилась об дерево», ― цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе отметили, что в результате аварии два пассажира и водитель погибли на месте. Кроме того, в ГИБДД добавили, что в настоящее время проводится проверка.

Ранее в этот день стало известно, что под Санкт-Петербургом автомобиль Mazda сбил насмерть девушку. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе во Всеволожском районе Ленинградской области.