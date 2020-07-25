СК начал проверку по факту гибели олимпийского чемпиона Иваницкого

Следствие начало проверку по факту гибели 82-летнего борца и спортивного журналиста Александра Иваницкого. Об этом в субботу, 25 июля, заявила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«В настоящее время на месте обнаружения тела пенсионера работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Организовано проведение доследственной проверки», ― рассказала она агентству.

Как отметил телеканал РЕН ТВ, на поверхности реки Вейна, где было обнаружено тело Иваницкого, удалось обнаружить таз со сложенными в него вещами.

О пропаже олимпийского чемпиона и журналиста было объявлено накануне, после того как он 22 июля ушел в лес в подмосковной Рузе и не вернулся. 25 июля его тело было найдено в реке, в которой он, предположительно, утонул.

Иваницкий занимался вольной борьбой и самбо. Многократный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион Олимпиады 1964 года. Завершил карьеру в спорте в 1967 году, после этого руководил спортивной работой в ЦК ВЛКСМ, затем главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР, затем возглавлял спортивную редакцию канала РТР.

Автор нескольких книг и документальных фильмов, преподавал на факультете журналистики МГУ. Отец известного спортивного комментатора Владимира Иваницкого.