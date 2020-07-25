Авария с грузовиком в Курганской области унесла жизни двоих юношей

Во время аварии с грузовиком в Курганской области заживо сгорели два молодых человека. Трагедия случилась 24 июля на 227-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган.

«Восемнадцатилетний водитель ВАЗ 21140 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania», — рассказали в Госавтоинспекции региона.

После столкновения загорелись оба автомобиля, передает ИА «Ура.ру». 34-летний водитель грузовика успел невредимым выбраться из кабины. Виновник ДТП и его 17-летний пассажир погибли на месте.

Как стало известно 23 июля, в Свердловской области девятилетняя девочка серьезно пострадала в результате наезда автомобиля. Daewoo Matiz протащил ее на капоте. ДТП произошло в Алапаевске. 54-летняя женщина за рулем малолитражки не заметила девочку, вышедшую на проезжую часть.