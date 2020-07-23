Автомобиль протащил на капоте девятилетнюю девочку на Урале

В Свердловской области девятилетняя девочка серьезно пострадала в результате наезда автомобиля. Daewoo Matiz протащил ее на капоте.

ДТП произошло в Алапаевске. По данным Госавтоинспекции, 54-летняя женщина за рулем малолитражки не заметила девочку, вышедшую на проезжую часть. Автомобиль несколько десятков метров протащил ребенка на капоте, пишет «ТагилСити.Ру».

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости, перелом лонной кости, а также внутричерепную гематому.

По предварительным данным, водитель не предоставила преимущество пешеходу на переходе.

12 июля в Москве на улице Генерала Белова столкнулись BMW и Mercedes, которыми управляли девушки. При столкновении одна из машин выехала на тротуар и сбила пешехода. Все участники ДТП госпитализированы.