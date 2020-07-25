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В раде упрекнули Зеленского в желании понравиться Путину

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Фото: TASS/EPA
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Президент Украины Владимир Зеленский стремится понравиться российскому лидеру Владимиру Путину, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий.

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24 июля в эфире «5 канала» он выразил уверенность, что таким образом Зеленский хочет принести на Украину мир и поднять свой упавший рейтинг.

По словам Парубия, Зеленский — «советский человек», который не понимает цели Украины.

«Он хочет понравиться Путину — у него есть такая маниакальная идея, поскольку он не способен к управлению, у него есть идея добиться мира, выйти и сказать: «Украинцы, я принес вам мир». И все скажут: «Ты хороший президент», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

22 июня Зеленский рассказал, как ведет переговоры с Путиным. По его словам, это «сложная и запутанная работа».

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