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Китай запустил три спутника для интернета вещей и картографирования

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Фото: ТАСС/Роман Баландин
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Китай вывел на орбиту три спутника гражданского назначения для развития интернета вещей, оптического картографирования и астрофизических наблюдений. Об этом 25 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).

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Запуск состоялся ранее в этот день с космодрома Тайюань в провинции Шаньси в 11:13 по местному времени (06:13 мск) при помощи ракеты-носителя CZ-4B.

Первый аппарат ZY3-03 весом более двух тонн будет использоваться в геологии при проведении спасательных операций во время стихийных бедствий. Второй — восьмикилограммовый Tianqi-10 — предназначен для организации работы приборов и датчиков, которые объединены каналами связи. А третий — микроспутник, исследующий рентгеновское излучение космических объектов.

23 июля Китай впервые запустил в космос свой марсоход. Он должен добраться до красной планеты в феврале 2021 года.

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