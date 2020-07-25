Китай запустил три спутника для интернета вещей и картографирования

Китай вывел на орбиту три спутника гражданского назначения для развития интернета вещей, оптического картографирования и астрофизических наблюдений. Об этом 25 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск состоялся ранее в этот день с космодрома Тайюань в провинции Шаньси в 11:13 по местному времени (06:13 мск) при помощи ракеты-носителя CZ-4B.

Первый аппарат ZY3-03 весом более двух тонн будет использоваться в геологии при проведении спасательных операций во время стихийных бедствий. Второй — восьмикилограммовый Tianqi-10 — предназначен для организации работы приборов и датчиков, которые объединены каналами связи. А третий — микроспутник, исследующий рентгеновское излучение космических объектов.

23 июля Китай впервые запустил в космос свой марсоход. Он должен добраться до красной планеты в феврале 2021 года.