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Китай впервые запустил в космос свой марсоход

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Первый китайский космический зонд для изучения Марса стартовал с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань). Он должен добраться до красной планеты в феврале 2021 года.

Старт состоялся в 12:40 по местному времени (7:40 мск), сообщает корреспондент ТАСС.

Для запуска марсианской миссии используется ракета «Чанчжэн-5». Ее стартовая масса около 870 т.

После достижения Марса модуль должен выйти на высокоэллиптическую орбиту с периодом полного оборота около 10 дней, затем несколько раз сменит орбиту и через три месяца приземлится на поверхность в Равнине Утопия. После этого марсоход проверит все системы, а затем покинет модуль и отправится на изучение поверхности планеты.

О завершении строительства китайского марсохода стало известно в июле 2019 года. О планах отправки на Марс миссии, которая впервые в мире совместит орбитальные и наземные исследования КНР заявила за два года до этого.

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