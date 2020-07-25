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Названы самые выгодные направления для путешествий по России в августе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Авиабилеты в Москву будут самыми выгодными для путешествий в августе, следует из исследования сервиса OneTwoTrip.

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Аналитики составили рейтинг российских городов, в которые выгоднее всего можно будет полететь в августе. При его составлении учитывались средние минимальные цены на перелеты со всех уголков страны в августе 2020 года.

Так, самым выгодным оказался авиабилет в Москву, цена которого начинается от 850 рублей в один конец. Чуть дороже заплатят желающие отправиться в Астрахань и Волгоград — 930 рублей, в Барнаул — 1070 рублей.

Авиабилеты в Новосибирск и Челябинск в среднем будут стоить от 1100 рублей, а в Пермь, Нижний Новгород, Тюмень и Омск можно будет улететь за 1300 рублей.

Самым бюджетным среди курортных городов стали Минеральные воды, куда можно добраться за 1300 рублей. Чуть дороже обойдутся авиабилеты в Краснодар — около 1600 рублей, и Симферополь — 2000 рублей, пишет RT в субботу, 25 июля.

Больше 2 тыс. рублей заплатят путешественники в Анапу (2200 рублей) и Геленджик (2900 рублей).

В начале июля россияне назвали Сочи, Крым и Санкт-Петербург главными конкурентами зарубежных туристических направлений в России.

Также успешно конкурировать с заграничными курортами могут озеро Байкал, заявили 13% респондентов, 11% опрошенных назвали Алтай, по 9% набрали Казань с Москвой.

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