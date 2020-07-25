Стрельба произошла на базе ВВС США во Флориде
Стрельба произошла на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде. Один человек погиб, двое пострадали.
По словам представителя авиабазы, инцидент произошел в ходе внутренних беспорядков.
«Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал», — говорится в сообщении командира 1-го авиакрыла спецопераций полковника Джоселин Шермерхорн в Facebook.
По ее словам, командование предпринимает меры для предотвращения подобных инцидентов.
В настоящее время база закрыта.
7 июля сообщалось, что один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии. Отмечалось, что военный сам начал стрелять.