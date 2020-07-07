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Один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии

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Фото: Global Look Press/Leonard Ortiz
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Один человек госпитализирован, после того как он причинил себе огнестрельное ранение на базе морской пехоты в Калифорнии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщило командование Корпуса морской пехоты США в Twitter.

«Ему оказывают медицинскую помощь <...> О других пострадавших не сообщается», — сообщили в командовании.

По факту произошедшего проводится расследование.

5 июля сообщалось, что четыре человека стали жертвами стрельбы, которую открыли неизвестные в одном из центральных районов американского города Чикаго штата Иллинойс.

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