Один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии
Один человек госпитализирован, после того как он причинил себе огнестрельное ранение на базе морской пехоты в Калифорнии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщило командование Корпуса морской пехоты США в Twitter.
«Ему оказывают медицинскую помощь <...> О других пострадавших не сообщается», — сообщили в командовании.
По факту произошедшего проводится расследование.
5 июля сообщалось, что четыре человека стали жертвами стрельбы, которую открыли неизвестные в одном из центральных районов американского города Чикаго штата Иллинойс.