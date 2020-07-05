Дети погибли при стрельбе в разных районах Чикаго

Четыре человека стали жертвами стрельбы, которую открыли неизвестные в ночь на воскресенье в одном из центральных районов американского города Чикаго штата Иллинойс. Еще столько же были ранены. Об этом сообщает ABC News в воскресенье, 5 июля, со ссылкой на местную полицию.

Среди погибших, по данным телеканала, 14-летний подросток. Ранеными также оказались двое несовершеннолетних.

Телеканал NBC Chicago, в свою очередь, сообщает о гибели семилетней девочки в результате стрельбы на западе Чикаго. В момент происшествия она стояла на тротуаре со своей семьей. Внезапно к ним подъехал автомобиль, откуда выскочили неизвестные и открыли огонь.

Девочка была ранена в голову и скончалась в одном из местных медучреждений. В ходе инцидента ранение также получил 32-летний мужчина. Он находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Ранее в этот же день сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Южная Каролина.

Все перестрелки произошли 4 июля, когда в США празднуют День независимости.