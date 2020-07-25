Стюардессы раскрыли способы выжить при экстренной посадке

Стюардессы рассказали, как вести себя в самолете, чтобы в случае чрезвычайной ситуации на борту иметь больше шансов на выживание.

По словам бортпроводников, важно сосчитать, сколько рядов отделяет ваше место от аварийного выхода. Это поможет при эвакуации быстрее сориентироваться, так как в случае задымления не всегда можно увидеть выход.

«Посчитав кресла заранее, сможете добраться до двери быстрее, чем если искать ее вслепую», — цитирует Express 19 июля одну из стюардесс.

Также члены экипажа посоветовали следить за поведением бортпроводников. Это поможет понять, есть ли реальная опасность.

Например, даже при сильной турбулентности, которая многих пугает, они обычно спокойны.

«Следите за стюардессами и наблюдайте за их действиями», — говорится в материале.

Согласно исследованиям, вероятность попадания в авиакатастрофу составляет один шанс на 5,4 миллиона. Потому специалисты советуют не волноваться перед полетом.

В январе стюардесса рассказала, по каким признакам можно понять, что на борту возникла нештатная ситуация.