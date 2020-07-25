Бастрыкин поздравил коллег с профессиональным праздником

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил коллег с Днем сотрудника органов следствия, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 25 июля.

В своем заявлении он отметил, что Следственный комитет уделяет особое внимание борьбе с коррупцией. Так, с момента образования ведомства следователи возместили государству и потерпевшим более 300 млрд рублей.

Также за годы работы, отметил Бастрыкин, существенно улучшилось качество следствия.

«Количество оправданных и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием события (состава) преступления, непричастностью, сократилось в три раза (с 1885 до 629)», — отмечается в сообщении.

Также непрерывно ведется работа по совершенствованию деятельности СК. В следственную практику внедряются передовые следственные методики и оборудование, развиваются образовательные учреждения. Так, в этом году впервые откроет двери севастопольский филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса.

«Уважаемые коллеги! Всецело разделяю с вами радость праздника и искренне желаю вам и вашим близким доброго здоровья, крепости духа и успехов в любых начинаниях. Рассчитываю и впредь на вашу принципиальность, профессионализм, высокие моральные качества и силу духа в служении закону. Новых свершений на благо нашей великой Родины! С праздником!» — сказано в заявлении.

Ранее сотрудников и ветеранов следственных органов поздравил президент России Владимир Путин.

Российский лидер поблагодарил следователей за обеспечение правопорядка, законности, борьбу с преступностью и надежную защиту интересов граждан и государства.