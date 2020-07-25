Запросы на билеты в Танзанию выросли в 70 раз

Число запросов на билеты в Танзанию 24 июля выросли в 70 раз. Средняя стоимость авиабилетов на Занзибар составляет 150 тыс. рублей. Откроется авиасообщение и с курортами Турции. Стоимость недельного тура на двоих в Анталью стартует от 63 тыс. рублей. Местные власти не будут требовать у отдыхающих справок о тестах на коронавирус. По прибытии в аэропортах пассажирам измерят температуру, при необходимости отдыхающего могут отправить на тестирование по выявлению коронавируса. А вот по прибытии прилетевших в Лондон туристов

поместят на обязательный двухнедельный карантин. В Великобританию едут по деловым и образовательным турам.