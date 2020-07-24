В Сочи водитель Lada вышел на ходу из машины

В Сочи водитель Lada решил продемонстрировать опасный трюк и на скорости 90 км/ч вышел из авто. На опубликованных телеканалом РЕН ТВ кадрах видно, что мужчина, держась за дверь и крышу авто, проехал несколько метров на ногах по асфальту.

Личность водителя установлена, на него составили сразу два протокола — за езду без ремня и управление транспортом без водительских прав.

9 июля Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил увеличить размер некоторых автомобильных штрафов. Так, за превышение скорости на 40–60 км/ч предлагается наказывать суммой в 2,5 тыс. рублей вместо 500 рублей, как сейчас.