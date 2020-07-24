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На трассе между Челябинском и Екатеринбургом в машину влетел лом

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Фото: vk.com/Инцидент Екатеринбург
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На трассе Челябинск–Екатеринбург в лобовое стекло автомобиля прилетел железный лом, сообщил портал E1.RU.

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Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 июля. Владелец автомобиля Subaru Impreza 31-летний Никита Ш. ехал из Челябинска в Екатеринбург по ремонтируемой трассе, на которой, отметил мужчина, очень много грузовых машин.

«Если честно, я даже сам не понял, из какой машины вылетел этот лом, но явно со встречной полосы», —рассказал он, добавив, что изначально ему показалось, что в сторону авто летит какая-то палка.

Сначала лом задел фару, затем ударился о капот и пробил лобовое стекло. Мужчину спасло то, что его автомобиль праворульный. На пассажирском сиденье также никого не было.

После случившегося мужчина поехал за грузовиком, который в момент удара проезжал мимо, однако водитель фуры сказал, что этот лом прилетел не от его машины. Тогда пострадавший обратился к сотрудникам полиции, которые дежурили поблизости.

«У меня нет видеорегистратора, поэтому не удалось снять момент аварии. Полицейские мне сказали, что если камер нет, то очень трудно доказать вину. Ремонт авто я оцениваю в районе 30 тыс. рублей», — отметил он.

Сейчас мужчина ищет свидетелей инцидента.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Челябинской области погиб водитель автомобиля, который при столкновении с другой машиной разорвало пополам.

Авария произошла накануне вечером недалеко от озера Еловое на 8-м км трассы Миасс–Чебаркуль. 29-летний водитель Honda Civic не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Tahoe.

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