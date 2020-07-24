В Крыму пропал трехлетний ребенок

В Симферопольском районе Крыма пропал трехлетний мальчик, сообщили 24 июля в пресс-службе республиканского МВД.

Проводятся розыскные мероприятия. Ребенок пропал в селе Строгановка, в полицию обратились его родители.

«Они сообщили, что мальчик играл на площадке около дома, а через некоторое время они его там не обнаружили», — приводит сообщение «РИА Новости».

Ранее в пятницу стало известно, что в Вологодской области возбудили дело после исчезновения 13-летней девочки Жасмин У. Она ушла из дома в деревне Ермаково вечером 22 июля и не вернулась.