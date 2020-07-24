Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр Сан-Паулу объявил о переносе карнавала в 2021 году из-за COVID-19
Мир
Эрдоган поручил держать Айя-Софию открытой для исламских молитв круглосуточно
Спорт
Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом
Общество
Рейсы за рубеж будут осуществлять российские и иностранные авиакомпании
Общество
Московский велофестиваль впервые прошел в онлайн-формате

В Крыму пропал трехлетний ребенок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Симферопольском районе Крыма пропал трехлетний мальчик, сообщили 24 июля в пресс-службе республиканского МВД.

Проводятся розыскные мероприятия. Ребенок пропал в селе Строгановка, в полицию обратились его родители.

«Они сообщили, что мальчик играл на площадке около дома, а через некоторое время они его там не обнаружили», — приводит сообщение «РИА Новости».

Ранее в пятницу стало известно, что в Вологодской области возбудили дело после исчезновения 13-летней девочки Жасмин У. Она ушла из дома в деревне Ермаково вечером 22 июля и не вернулась.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020