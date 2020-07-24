Возбуждено дело об убийстве 13-летней девочки в Вологодской области

В Вологодской области после безвестного исчезновения 13-летней девочки возбудили дело по статье «Убийство», сообщили в региональном СУ СКР.

Жасмин Успаева ушла из дома в деревне Ермаково вечером 22 июля и не вернулась. Известно, что она взяла велосипед. В ведомстве отметили, что принято решение о возбуждении уголовного дела, поскольку в ходе первоначальных поисковых и проверочных мероприятий разыскать школьницу не удалось, передает ИА FlashNord.

Ранее в Сахалинской области семейную пару задержали по подозрению в убийстве восьмилетней Виктории Тепляковой, которая пропала 6 июля. Тело девочки обнаружили недалеко от села Пятиречье Холмского района. По версии следствия, ребенок сел в машину к супругам.