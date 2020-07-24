Мэр Сан-Паулу объявил о переносе карнавала в 2021 году из-за COVID-19

Карнавал 2021 года в бразильском городе Сан-Паулу перенесен с февраля из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 24 июля, заявил на пресс-конференции мэр города Бруно Ковас.

«Как в школах самбы, так и в карнавальных организациях понимают, что организовать карнавал в феврале следующего года невозможно», ― цитирует его Folha de S.Paulo.

При этом Ковас отметил, что официальная дата начала карнавала в 2021 году будет утверждена совместно со школами самбы. Однако градоначальник добавил, что, скорее всего, мероприятие состоится в конце мая или начале июня, передает Istoé.

По последним данным Worldometer, в Бразилии выявлено более 2,3 млн случаев заболевания коронавирусом, при этом скончались 84 440 пациентов, а еще 1,5 млн ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В мире, по данным Worldometer, зарегистрировано свыше 15,8 млн случаев заболевания COVID-19, умерло более 639 тыс. человек, вылечились 9,6 млн.