Прямой эфир
Сюжет:

Мэр Сан-Паулу объявил о переносе карнавала в 2021 году из-за COVID-19

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карнавал 2021 года в бразильском городе Сан-Паулу перенесен с февраля из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 24 июля, заявил на пресс-конференции мэр города Бруно Ковас.

Пик во время чумы: как в Бразилии справляются с COVID-19
Местные соблюдают самоизоляцию в зависимости от места проживания, обитателям фавел повезло меньше

«Как в школах самбы, так и в карнавальных организациях понимают, что организовать карнавал в феврале следующего года невозможно», ― цитирует его Folha de S.Paulo.

При этом Ковас отметил, что официальная дата начала карнавала в 2021 году будет утверждена совместно со школами самбы. Однако градоначальник добавил, что, скорее всего, мероприятие состоится в конце мая или начале июня, передает Istoé.

По последним данным Worldometer, в Бразилии выявлено более 2,3 млн случаев заболевания коронавирусом, при этом скончались 84 440 пациентов, а еще 1,5 млн ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В мире, по данным Worldometer, зарегистрировано свыше 15,8 млн случаев заболевания COVID-19, умерло более 639 тыс. человек, вылечились 9,6 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020