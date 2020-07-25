Актеры Таганки спели Высоцкого для «Известий»

По случаю 40-летия со дня смерти актера и поэта Владимира Высоцкого артисты Театра на Таганке записали одну из самых известных песен барда «Песня Кэрролла». Клип публикует сайт «Известий».

Многие помнят красочную обложку пластинки-гиганта «Алиса в Стране чудес». Музыку для сказки писал Владимир Высоцкий. Он же исполнял несколько собственных сочинений. Молодые актеры исполнили для читателей «Известий» «Песню Кэрролла» на сцене театра.

Со дня смерти Владимира Высоцкого прошло 40 лет. Но в театре, которому он отдал всю жизнь, до сих пор помнят, чтят и поют его песни. Для своих зрителей артисты подготовили домашний концерт, на котором будут исполнять сочинения актера.

Впервые сценической площадкой для выступающих станет мемориальный кабинет основателя театра Юрия Петровича Любимова, который откроют специально в день памяти Высоцкого. Увидеть домашний концерт можно будет 25 июля на сайте театра и в соцсетях.