Международный фестиваль балета пройдет осенью в Петербурге

Фестиваль балета «Дягилев P.S.» в Санкт-Петербурге, который пришлось отменить весной из-за пандемии, запланировали на осень этого года, объявили на странице организаторов в соцсети Facebook.

На 20 и 21 октября намечено проведение спектакля «MODANSE»: балеты «Как дыхание» и «Габриэль Шанель» в Александринском театре, передает телеканал «78». «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» состоится 12 ноября в Шереметевском дворце, а премьера балета Анжелена Прельжокажа «Лебединое озеро» ожидается 12 и 13 ноября в театре «Балтийский дом». «Она (программа) еще будет дополняться событиями — лекциями, мастер-классами, публичными дискуссиями», — говорится в сообщении организаторов.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что для артистов петербургского Мариинского театра могут быть организованы зарубежные гастроли в условиях сохраняющихся ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом глава государства заявил 6 июня во время онлайн-встречи с деятелями культуры. Соответствующее предложение озвучил художественный руководитель — директор театра Валерий Гергиев. Он также призвал найти возможность для того, чтобы провести в августе Мариинский фестиваль во Владивостоке.