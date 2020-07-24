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ВЦИОМ подсчитал процент одобряющих работу Путина россиян

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел среди россиян опрос на тему одобрения деятельности президента России Владимира Путина. Результаты опубликованы в пятницу, 24 июля.

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«Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 13 по 19 июля 2020 года составил 61,2% и находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений», — отметили в исследовательском центре.

Опрос проводился методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров телефонов. В опросе участвовали граждане от 18 лет.

21 мая агентство Bloomberg опубликовало график изменения рейтинга Путина, согласно которому данный показатель опустился в апреле текущего года до 27%. В своих расчетах агентство ссылалось якобы на данные ВЦИОМа, а причиной такого снижения, как говорится в статье, стал кризис из-за коронавируса.

Во ВЦИОМе прокомментировали данную публикацию, отметив, что позитивная оценка деятельности главы государства народом составляет 61–63%.

В посольстве России в США призвали Bloomberg «проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию».

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