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Утвержден календарь нового сезона «Тинькофф Российской премьер-лиги»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Сезон-2020/21 в «Тинькофф — Российской премьер-лиге» стартует 8 августа. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила пресс-служба лиги.

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Сезон 7 августа откроет матч за Олимп — Суперкубок России на стадионе московского ЦСКА «ВЭБ-Арена», пишет RT. Сыграют в нем чемпион России «Зенит» и победитель сезона-2019/20 Олимп — Кубка России.

Финальный матч Кубка России пройдет 25 июля на «Екатеринбург Арене» в 17:00 мск. В нем «Зенит» сыграет против «Химок». В случае победы санкт-петербургской команды в матче за Суперкубок сыграет столичный «Локомотив», занявший второе место по итогам сезона РПЛ. В последнем туре бронзовые медали завоевал «Краснодар», отмечает телеканал «360».

Первые матчи сезона-2020/21 пройдет 8 и 9 августа, а последние — перед зимним перерывом 15–17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26–28 февраля 2021 года. Завершится сезон 16 мая 2021 года, пишет НСН. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.

Все матчи под эгидой РФС были остановлены 17 марта из-за распространения коронавируса. На тот момент было сыграно 22 из 30 запланированных туров.

15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении сезона, прерванного из-за распространения коронавируса. При этом футболистов обязали соблюдать социальную дистанцию, а заполняемость стадионов должна быть не более 10%.

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