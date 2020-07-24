Крупный молодежный центр построят в Ванино

В Ванино (Хабаровский край) планируют возвести масштабный молодежный центр, который объединит развлекательные, рабочие, культурные и образовательные зоны.

Как объяснил глава Ванинского муниципального района Александр Наумов, из каких пространств будет состоять здание, решат местные жители. Сейчас в соцсетях проводится сбор мнений. Также свои предложения внесут депутаты всех уровней, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам Наумова, в список возможных зон попали аэродинамическая труба, боулинг, коворкинг-центр, кинотеатр на 50–70 мест и другое. До конца 2020-го власти намерены провести конкурс на проектирование. На эти цели необходимо 6 млн рублей, сейчас с помощью инвесторов собрано 4,5 млн рублей.

Участок под объект уже выделен. Сооружение планируют возвести в районе ледовой арены «Трансбункер».

Идея строительства молодежного центра возникла у руководства района после многочисленных общественных сборов. На них люди выражали заинтересованность в открытии досугового центра.