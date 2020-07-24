Посещение лесов запретили в районах Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал документ о запрете посещения лесов в регионе. Ограничение будет действовать до 13 августа.

По данным властей региона, в Тюменской области повышается пожарная опасность. В связи с этим местным жителям рекомендуют отложить туристические поездки и прогулки до более благополучного сезона. Кроме того, вводится запрет на сжигание травы и мусора, а также на разведение костров. Об этом пишет портал «Наш город».

Ограничение будет действовать в 20 районах, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Тюмени, Заводоуковском и Голымшанском городских округах.

Запрет не затронет тех жителей региона, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим ввели в Ульяновской области. На территории региона ликвидировали 34 природных пожара.