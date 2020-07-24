Посещение лесов ограничили в Ульяновской области

Особый противопожарный режим введен на территории Ульяновской области. Для местных жителей ограничили посещение лесов.

По данным министерства природы и цикличной экономики региона, к 24 июля в Ульяновской области ликвидировали 34 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет более 1,04 га. Об этом сообщает 1ul.ru. В ликвидации возгораний участвовали 780 человек и 246 единиц спецтехники.

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать в диспетчерские службы лесного хозяйства об обнаружении возгораний на природной территории.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров выросла в Якутии из-за прохождения грозового фронта.