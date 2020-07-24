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Набережную Камы продлят на территории Перми

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В Перми планируют продлить набережную вдоль реки Камы. Об этом сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

На данный момент реконструкция набережной ведется на участке от Соборной площади до Коммунального моста. По мнению Махонина, благоустройство необходимо продолжить. Продлить набережную предлагается от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов». Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Реконструкция набережной стартовала в 2016 году. Общая стоимость работ уже превысила 800 млн рублей. Власти региона отмечают, что набережная является ключевой частью проекта «Пермь — 300 лет на Каме», который посвящен юбилею города в 2023 году.

Ранее сообщалось, что реконструкцию парка с обустройством набережной планируют в Воронеже. Власти заключили концессионное соглашение с местным предпринимателем. В парке появятся террасы, смотровая площадка, скейт-парк и пирс.

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