Парк «Дельфин» реконструируют в Воронеже

В Воронеже в рамках концессионного соглашения планируют реконструировать парк «Дельфин». Соответствующее постановление подписал глава города Вадим Кстенин, сообщает сайт городской администрации.

Концессионером станет воронежский предприниматель. Соглашение с ним должны подписать в течение месяца, после чего он приступит к разработке проектно-сметной документации и получению положительного заключения экспертиз на проект. На всё это отведено восемь месяцев, еще два года займет сама реконструкция парка, пишет ИА «Абирег».

В рамках реконструкции в «Дельфине» построят скейт-парк, террасы, смотровую и детскую площадки, спортивный и танцевальный залы, а также создадут другую необходимую инфраструктуру. Также здесь обустроят набережную и пирс.

Площадь парка составляет 58 тыс. кв. м. Он относится к особо охраняемым природным территориям местного значения.

Сумма инвестиций в проект оценивается в 140 млн рублей. Ежегодная концессионная плата в городской бюджет составит 600 тыс. рублей. В соглашении говорится, что в течение 25 лет концессионер обязан содержать парк за свой счет, при том что территория останется общедоступной.