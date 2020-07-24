Мэрию Уфы оштрафовали за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву

Верховный суд Башкирии принял решение оштрафовать мэрию Уфы за то, что памятник Салавату Юлаеву находится в плохом состоянии. Таким образом, жалоба на приговор нижестоящей инстанции отклонена. Администрация должна выплатить 200 тыс. рублей.

Республиканское управление по государственной охране объектов культурного наследия выдало разрешение на реставрацию памятника. Работы выполнит архитектурно-реставрационное бюро «БАДИ-с».

Сейчас проводятся научно-исследовательские, проектные и изыскательские работы, по результатам которых специалисты разработают научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия.

Как отмечает ИА «МедиаКорСеть», памятник Салавату Юлаеву – самая известная достопримечательность Уфы. В 1967 году его установили на берегу реки Агидели. Автор композиции – скульптор-монументалист Сосланбек Тавасиев.

В 1974 году памятник включили в число объектов культурного наследия федерального значения. С 2015 года он состоит в госреестре объектов культурного наследия России.