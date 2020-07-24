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Мэрию Уфы оштрафовали за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву

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Верховный суд Башкирии принял решение оштрафовать мэрию Уфы за то, что памятник Салавату Юлаеву находится в плохом состоянии. Таким образом, жалоба на приговор нижестоящей инстанции отклонена. Администрация должна выплатить 200 тыс. рублей.

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Республиканское управление по государственной охране объектов культурного наследия выдало разрешение на реставрацию памятника. Работы выполнит архитектурно-реставрационное бюро «БАДИ-с».

Сейчас проводятся научно-исследовательские, проектные и изыскательские работы, по результатам которых специалисты разработают научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия.

Как отмечает ИА «МедиаКорСеть», памятник Салавату Юлаеву – самая известная достопримечательность Уфы. В 1967 году его установили на берегу реки Агидели. Автор композиции – скульптор-монументалист Сосланбек Тавасиев.

В 1974 году памятник включили в число объектов культурного наследия федерального значения. С 2015 года он состоит в госреестре объектов культурного наследия России.

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