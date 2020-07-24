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В Госдуме заявили о встрече второй волны коронавируса «во всеоружии»

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Государственной Думы РФ
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В случае возникновения вторая волна коронавируса в России будет достаточно слабой, заявил в пятницу, 24 июля, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

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«Я хочу сказать про вторую волну: вот эти знания, они пока нам не могут позволить прогнозировать какие-то эпидемические подъемы, но есть базовые понятия, такие как общественный иммунитет, и вот все больше и больше [его] у переболевших, у контактных <...> Мы эту вторую волну встречаем уже во всеоружии», — цитирует депутата «РИА Новости».

Морозов подчеркнул, что при наличии большого количества людей, у которых сформировался иммунитет к коронавирусу, вторая волна заболеваемости будет не такой значимой.

23 июля премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в России. Также он отметил, что что ситуация с коронавирусом в стране заметно стабилизируется, а число заболевших продолжает снижаться.

В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что пандемия коронавируса, скорее всего, не закончится до Нового года, но пока сложно прогнозировать новую волну. В НИИ допустили, что будут новые сезонные всплески, как сейчас в Испании или Израиле, — по 200–400 заболевших.

21 июля Минобороны сообщило о готовности вакцины, создаваемой военными специалистами в сотрудничестве с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предположил, что производство вакцин может начаться уже в августе сразу после получения разрешения от регуляторов.

В начале июля глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что вторая волна этой инфекции в нашей стране такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

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