Заблудившихся пенсионеров нашли в тайге в Якутии

В нерюнгринской тайге в Якутии спасатели и волонтеры отыскали потерявшихся пенсионеров. Женщина 70 лет и ее 52-летний сын-инвалид пошли собирать ягоды и заблудились.

Звонок от пенсионерки поступил спасателям 23 июля в 20:20. Как рассказал ИА SakhaNews представитель ГКУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» Николай Фатеев, найти потерявшихся людей удалось в 22:00, когда стемнело и начался сильный ливень.

Поиски были организованы веерным способом, отметил Фатеев. Женщина вместе с сыном находились к 1 км от поселка Беркакит. К тому моменту они промокли и сильно устали от долгой ходьбы. От медицинской помощи они отказались, их доставили домой.

В поисках приняли участие профессиональные спасатели на квадроцикле и машине «УАЗ», а также восемь опытных волонтеров РОССОЮЗСПАСа на трех личных автомобилях.

Вечером 23 июля сообщалось, что в Калмыкии спасатели ведут поиски ребенка, унесенного течением на Волге. Уточняется, что две несовершеннолетние купались в Волге в районе поселка Цаган Аман Юстинского района Калмыкии. Течение подхватило девочек, одну дочь отец сумел спасти, вторую девочку унесло течением.